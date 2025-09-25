الخميس 2025-09-25 08:33 ص
 

يزن النوباني يعتذر عن التعاقد مع التلفزيون الأردني

الممثل يزن النوباني
الممثل يزن النوباني
 
الوكيل الإخباري-   أعلن الممثل يزن النوباني اعتذاره عن استكمال التعاقد مع التلفزيون الأردني لإنتاج مسلسل درامي من 15 حلقة.

وقال النوباني عبر منشور نشره قبل قليل على صفحته الرسمية: تعرضت لهجمة لا أستحقها.. وتعرضت مؤسسة وطنية للاتهام والتخوين.. ببساطة لأننا اتفقنا على انتاج مسلسل درامي يواكب التطور ويرشد الجيل الجديد للمستقبل.. لقد أبلغت التلفزيون الأردني عن اعتذاري لهذا التعاقد الذي لم يتم بعد.. أعد جمهوري أن أبقى معه وأحمل قصته في كل الوسائل.. كل الحب للجميع

 
 
