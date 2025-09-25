يزن النوباني يعتذر عن التعاقد مع التلفزيون الأردني

وقال النوباني عبر منشور نشره قبل قليل على صفحته الرسمية: تعرضت لهجمة لا أستحقها.. وتعرضت مؤسسة وطنية للاتهام والتخوين.. ببساطة لأننا اتفقنا على انتاج مسلسل درامي يواكب التطور ويرشد الجيل الجديد للمستقبل.. لقد أبلغت التلفزيون الأردني عن اعتذاري لهذا التعاقد الذي لم يتم بعد.. أعد جمهوري أن أبقى معه وأحمل قصته في كل الوسائل.. كل الحب للجميع
-
أخبار متعلقة
-
طرح عطاءين لتشغيل "الباص السريع" ونظام تحصيل الأجرة بين عمّان والزرقاء
-
فيديو - شتوة ايلول تطل على محافظات الشمال بالخير والبركة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة
-
الصفدي: نتنياهو يريد أن يشعل المنطقة ونحن نريد أن نحميها
-
وزير الإعلام العُماني يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين عُمان والأردن
-
مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين الأردن وكولومبيا