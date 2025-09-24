الغذاء والدواء تراجع دراسة عالمية حول علاقة تناول الحامل للباراسيتامول واصابة المولود بمرض التوحد

الوكيل الإخباري- قالت مديرة مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا ملكاوي، إن المؤسسة تتابع باهتمام دراسة عالمية تناولت وجود ربط محتمل بين ادوية المسكنات المحضرة من تركيب الباراسيتامول ومرض الاصابة بالتوحد لدى الأطفال المولودين.



وأوضحت ملكاوي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن المؤسسة من خلال لجنة تقييم المخاطر، عادت لمراجعة الدراسات العلمية المتوفرة للتأكد مما إذا كانت هذه الدراسات تدعم هذا الادعاء أم لا.



وأكدت أنه في حال ثبوت وجود هذا الربط، ستتخذ المؤسسة الإجراءات اللازمة فورًا، مشددة على أن الباراسيتامول هو دواء مسكن واسع الاستخدام.

