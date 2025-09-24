الغذاء والدواء تراجع دراسة عالمية حول علاقة تناول الحامل للباراسيتامول واصابة المولود بمرض التوحد

وأوضحت ملكاوي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن المؤسسة من خلال لجنة تقييم المخاطر، عادت لمراجعة الدراسات العلمية المتوفرة للتأكد مما إذا كانت هذه الدراسات تدعم هذا الادعاء أم لا.
وأكدت أنه في حال ثبوت وجود هذا الربط، ستتخذ المؤسسة الإجراءات اللازمة فورًا، مشددة على أن الباراسيتامول هو دواء مسكن واسع الاستخدام.
