الأربعاء 2025-09-24 11:38 ص
 

الغذاء والدواء تراجع دراسة عالمية حول علاقة تناول الحامل للباراسيتامول واصابة المولود بمرض التوحد

الغذاء والدواء تراجع دراسة عالمية حول علاقة تناول الحامل للباراسيتامول واصابة المولود بمرض التوحد
تعبيرية
 
الأربعاء، 24-09-2025 10:08 ص

الوكيل الإخباري-    قالت مديرة مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا ملكاوي، إن المؤسسة تتابع باهتمام دراسة عالمية تناولت  وجود ربط محتمل بين ادوية المسكنات المحضرة من تركيب الباراسيتامول ومرض الاصابة بالتوحد لدى الأطفال المولودين.

وأوضحت ملكاوي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"  أن المؤسسة من خلال لجنة تقييم المخاطر، عادت لمراجعة الدراسات العلمية المتوفرة للتأكد مما إذا كانت هذه الدراسات تدعم هذا الادعاء أم لا.

وأكدت أنه في حال ثبوت وجود هذا الربط، ستتخذ المؤسسة الإجراءات اللازمة فورًا، مشددة على أن الباراسيتامول هو دواء مسكن واسع الاستخدام.

اضافة اعلان

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية : تحويل أجور العاملين في امتحان الثانوية العامة إلى البنوك

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

مجلس النواب

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين

drg

أخبار الشركات تكريم بنك الإسكان لرعايته الماسية لحفل الخير 2025

ن

فن ومشاهير كاريس بشار تغيب عن تسلم جائزة بسبب مرض ابنها في أمستردام (فيديو)

تعبيرية

أسواق ومال الدولار يستقر بعد تعليقات حذرة حول التيسير النقدي

وزارة الشباب

أخبار محلية اختتام فعاليات دورة الدفاع عن النفس في اربد

لارلالا

فن ومشاهير "حالتها حرجة".. تعرض رحمة أحمد لأزمة صحية مفاجئة



 
 





الأكثر مشاهدة