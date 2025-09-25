الخميس 2025-09-25 11:38 ص
 

ثعبان سام داخل صندوق بيتزا يُرعب أسرة أسترالية - فيديو

الخميس، 25-09-2025 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   عاشت أسرة في ولاية كوينزلاند الأسترالية لحظات رعب بعد العثور على ثعبان سام مختبئ داخل صندوق بيتزا مهمل في منزلها، بعدما تُرك الباب الخلفي مفتوحًا.

وذكرت صحيفة Times of India أن الثعبان تسلل إلى الداخل واختبأ بجوار سلة المهملات.


وتم استدعاء خبير الثعابين دانييل بوسترا، المعروف بـ"صائد الثعابين دان"، الذي وثّق لحظة الإمساك بالثعبان في فيديو ساخر قال فيه:
"ما كمية السم التي تريدها على البيتزا الخاصة بك؟"
الثعبان كان من نوع الأسود ذو البطن الحمراء، وهو شديد السمية، لكن نادرًا ما يكون مميتًا.

 

 

ارم نيوز 

 
 
