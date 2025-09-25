ثعبان سام داخل صندوق بيتزا يُرعب أسرة أسترالية - فيديو

وذكرت صحيفة Times of India أن الثعبان تسلل إلى الداخل واختبأ بجوار سلة المهملات.
وتم استدعاء خبير الثعابين دانييل بوسترا، المعروف بـ"صائد الثعابين دان"، الذي وثّق لحظة الإمساك بالثعبان في فيديو ساخر قال فيه:
"ما كمية السم التي تريدها على البيتزا الخاصة بك؟"
الثعبان كان من نوع الأسود ذو البطن الحمراء، وهو شديد السمية، لكن نادرًا ما يكون مميتًا.
-
أخبار متعلقة
-
10 عبارات سحرية تجعل طفلك يسمع كلامك
-
خلطات منزلية فعالة للتخلص من روائح الحذاء الكريهة
-
عجز ترامب عن نطق "أسيتامينوفين" يشعل مواقع التواصل (فيديو)
-
اكتشاف ديناصور نادر في الأرجنتين يحمل بقايا تمساح بين فكيه – صورة
-
دبي تدخل موسوعة غينيس بأغلى فنجان قهوة في العالم.. كم بلغ ثمنه؟
-
أنواع النباتات المثمرة المناسبة في بلكونة المنزل
-
أين يجب تركيب الإطارات الجديدة؟ خبراء يوضحون لضمان الأمان والثبات
-
أجهزة لا يجب توصيلها بسلك التمديد: لحماية منزلك من الحريق