افتتاح مكتب للبريد الأردني في مجمع الملك الحسين للأعمال

وتعكس هذه الخطوة التوجه الاستراتيجي لمجمع الملك الحسين للأعمال نحو توسيع محفظة خدماته لتقديم حلول متكاملة للموظفين والمؤسسات العاملة والمستثمرين داخل المجمع، والتي تؤكد سعي المجمع الدائم لمواصلة التحول الرقمي وإطلاق المكونات والخدمات النوعية التي ترسخ مكانته كوجهة متعددة الاستخدامات وقادرة على جذب الأعمال والاستثمارات وتلبية متطلباتها، إلى جانب تلبية متطلبات الحياة.
ويتوافق افتتاح مكتب البريد الجديد في المجمع مع خطط شركة البريد الأردني الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية البريدية في المملكة، وتوسيع شبكة خدماتها العصرية، وتسهيل الوصول إليها؛ حيث بينت مدير عام البريد الأردني، هنادي الطيب، أن فرع البريد الجديد في مجمع الملك الحسين للأعمال، سيقدم الفرع مجموعة واسعة من الخدمات البريدية والمالية التي تتراوح بين الحوالات المالية المحلية والدولية والحوالات المالية التجارية، وخدمات الدفع الإلكتروني والسحب النقدي وبيع طوابع الواردات وتفعيل الهوية الرقمية، فضلاً عن خدمة Drop Point لتوصيل واستلام الطرود، وخدمات البريد السريع الداخلي والخارجي، وخدمات الطرود والرزم البريدية، مما يعزز دور البريد الأردني في تقديم الخدمات الفضلى لكافة القطاعات ذات الشأن.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمّار عز الدين: "يشكل افتتاح مكتب البريد في قلب المجمع قيمة مضافة تعزز منظومة الخدمات النوعية التي نقدمها، كما أنه يترجم التزامنا بدعم وتمكين مجتمع الأعمال المحلي والإقليمي، من خلال توفير بيئة متكاملة تضمن انسيابية الخدمات اليومية وتثري تجربة الموظفين والمستثمرين داخل المجمع."
ومن خلال نهجه القائم على الشراكات الاستراتيجية، يواصل مجمع الملك الحسين للأعمال جهوده لتعزيز مكانة عمّان كمركز إقليمي للأعمال والتكنولوجيا والخدمات الحديثة.
