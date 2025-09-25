الجيش: القبض على شخص حاول التسلل من الواجهة الشمالية

08:53 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس الأربعاء، محاولة تسلل شخص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. اضافة اعلان



وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.