الثلاثاء 2025-09-23 10:02 ص
 

الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
 
الثلاثاء، 23-09-2025 09:52 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح الثلاثاء، عند 75.8 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 73.3 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 86.7 و 67.1 و 51.1 دينارا على التوالي.

