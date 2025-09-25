توضيح من ترخيص السواقين والمركبات بخصوص الأرقام المميزة

وأضاف القرعان ، أن بعض الأرقام تحمل معاني خاصة لبعض الأشخاص، مثل رقم (1)، وهناك أيضا أذواق عامة يفضلها الناس عند اختيار الأرقام.
وأشار إلى أن القيمة المالية للرقم المميز ترتفع كلما قل عدد خاناته، وكان يتسم بالجمالية والتكرار، وهناك معايير أساسية لتصنيف الأرقام وتسعيرها، بالإضافة إلى شكل الرقم وتكراره.
وبين القرعان أن ما يميز المزاد على الأرقام المميزة هو كونه مزادا خيريا، أُطلق عليه اسم "التكافل والتميز"، نظرا لما يعود به من منفعة اجتماعية، حيث خُصص لدعم الطلبة الجامعيين.
ولفت إلى أن من يحصل على رقم مميز من خلال هذا المزاد لا يخسر شيئا، بل من المتوقع أن تزيد قيمته مع مرور الزمن، كما أنه يشارك بذلك المتبرع في عمل الخير.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: مطالب بوضع برامج تشغيلية لمساعدة الأسر الفقيرة
-
وداعاً سلاحي .. بقلم اللواء الدكتور فراس عقيل الدويري
-
“العدل”: انجاز 582 مزاد إلكتروني خلال شهر آب
-
بمشاركة 400 دار نشر… انطلاق معرض عمّان الدولي للكتاب
-
الجيش: القبض على شخص حاول التسلل من الواجهة الشمالية
-
متصرفية لواء الوسطية تقر خطة طوارئ لفصل الشتاء
-
طرح عطاءين لتشغيل "الباص السريع" ونظام تحصيل الأجرة بين عمّان والزرقاء
-
فيديو - شتوة ايلول تطل على محافظات الشمال بالخير والبركة