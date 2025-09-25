الخميس 2025-09-25 11:37 ص
 

توضيح من ترخيص السواقين والمركبات بخصوص الأرقام المميزة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
الخميس، 25-09-2025 09:10 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، الخميس، إن "الأرقام المميزة" هي تلك التي تختلف عن الأرقام العادية، لما تتضمنه من جمالية في التناسق أو التكرار، بالإضافة إلى عدد خانات الرقم (أحادي، ثنائي، ثلاثي، رباعي، خماسي).

وأضاف القرعان ، أن بعض الأرقام تحمل معاني خاصة لبعض الأشخاص، مثل رقم (1)، وهناك أيضا أذواق عامة يفضلها الناس عند اختيار الأرقام.


وأشار إلى أن القيمة المالية للرقم المميز ترتفع كلما قل عدد خاناته، وكان يتسم بالجمالية والتكرار، وهناك معايير أساسية لتصنيف الأرقام وتسعيرها، بالإضافة إلى شكل الرقم وتكراره.


وبين القرعان أن ما يميز المزاد على الأرقام المميزة هو كونه مزادا خيريا، أُطلق عليه اسم "التكافل والتميز"، نظرا لما يعود به من منفعة اجتماعية، حيث خُصص لدعم الطلبة الجامعيين.


ولفت إلى أن من يحصل على رقم مميز من خلال هذا المزاد لا يخسر شيئا، بل من المتوقع أن تزيد قيمته مع مرور الزمن، كما أنه يشارك بذلك المتبرع في عمل الخير.

 
 
