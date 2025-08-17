الأحد 2025-08-17 07:06 م
 

"التربية" تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

"التربية" تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد
"التربية" تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد
 
الأحد، 17-08-2025 04:59 م
الوكيل الإخباري-  أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، أن الوزارة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، والإجراءات المتعلقة باستقبال الطلبة يوم الأحد المقبل إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد.اضافة اعلان


وبينت الشخاترة خلال جولة تفقدية قامت بها اليوم الأحد إلى مستودعات الكتب المدرسية في منطقة المقابلين، ومدرسة الهاشمي الشمالي، أن الكوادر التعليمية باشرت دوامها في مدارس المملكة التابعة للوزارة، مشيرة إلى الانتهاء من إجراءات استقبال الطلبة من حيث توريد الكتب وتوزيع الشعب الصفية والكوادر التعليمية على المدارس كافة.

وأشارت إلى أن الوزارة عملت وما تزال على صيانة وتصنيع المقاعد المدرسية، مشيدة بجهود المدارس والمشاغل المهنية التي بذلت جهودًا كبيرة في عملية الصيانة والتصنيع لسد حاجات المدارس.

وشددت على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم وتفعيل مبدأ المساءلة ورفع مستوى العمل الإداري في تطوير الأداء وفق معايير العدالة وتفويض الصلاحيات الممنوحة لمديري التربية والتعليم.

ودعت الإدارات في مركز الوزارة إلى رفع مستوى التواصل مع الميدان التربوي والمتابعة المستمرة للاستعدادات؛ سعيًا لتذليل التحديات وتعظيم الإيجابيات وصولا إلى جاهزية لمدارسنا تليق بالطلبة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

م

أخبار محلية المومني: خدمة العلم تعود بصيغة جديدة لصقل شخصية الشباب الأردني

اتفاقية تعاون لإتاحة منصة «كتبي» التفاعلية لطلبة المدارس الحكومية

أخبار محلية اتفاقية تعاون لإتاحة منصة "كتبي" التفاعلية لطلبة المدارس الحكومية

ا

شؤون برلمانية الصفدي: مجلس النواب يدعم بكل الطاقات والأدوات إعلان ولي العهد بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم

ت

اقتصاد محلي "الإحصاءات" تصدر تقريرا حول أسعار تجارة الجملة

الفناطسة: خدمة العلم مظلة وطنية متكاملة لبناء القدرات وتنمية المهارات

أخبار محلية اتحاد العمال يشيد بإعلان ولي العهد إعادة تفعيل خدمة العلم

ولي العهد: إعادة خدمة العلم ترسيخ للهوية وتعزيز لارتباط الشباب بأرضهم

أخبار محلية ولي العهد: إعادة خدمة العلم ترسيخ للهوية وتعزيز لارتباط الشباب بأرضهم

ا

أخبار محلية "عزم النيابية" إعادة خدمة العلم خطوة استراتيجية تعزز دور الشباب في بناء الوطن

الحكومة ترسل مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال

أخبار محلية الحكومة ترسل مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال



 
 





الأكثر مشاهدة