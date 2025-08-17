"التربية" تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

وبينت الشخاترة خلال جولة تفقدية قامت بها اليوم الأحد إلى مستودعات الكتب المدرسية في منطقة المقابلين، ومدرسة الهاشمي الشمالي، أن الكوادر التعليمية باشرت دوامها في مدارس المملكة التابعة للوزارة، مشيرة إلى الانتهاء من إجراءات استقبال الطلبة من حيث توريد الكتب وتوزيع الشعب الصفية والكوادر التعليمية على المدارس كافة.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت وما تزال على صيانة وتصنيع المقاعد المدرسية، مشيدة بجهود المدارس والمشاغل المهنية التي بذلت جهودًا كبيرة في عملية الصيانة والتصنيع لسد حاجات المدارس.
وشددت على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم وتفعيل مبدأ المساءلة ورفع مستوى العمل الإداري في تطوير الأداء وفق معايير العدالة وتفويض الصلاحيات الممنوحة لمديري التربية والتعليم.
ودعت الإدارات في مركز الوزارة إلى رفع مستوى التواصل مع الميدان التربوي والمتابعة المستمرة للاستعدادات؛ سعيًا لتذليل التحديات وتعظيم الإيجابيات وصولا إلى جاهزية لمدارسنا تليق بالطلبة.
