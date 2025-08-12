"التربية" توقع اتفاقية لتنفيذ تطبيق يعزز التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور

ووقع الاتفاقية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، والمدير العام للشركة المهندسة رهام بطارسة، بحضور حسام مضاعين مدير عام شركة أتمتة وتقنية المعلومات التي طوّرت منصة وتطبيق "تشايلد كابس" (Childcaps).
وقال محافظة إن الاتفاقية تعكس حرص الوزارة على تطوير منظومة خدمات رقمية جديدة تسهم في تعزيز الاتصال والتواصل الفاعل بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور، بما يخدم العملية التربوية والتعليمية.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التطبيق، ليستخدمه المعلمون والمرشدون وإدارات المدارس لتعزيز تواصلهم مع أولياء الأمور بطريقة رقمية سهلة، وتحقيق بيئة تعاونية تسهم في توفير بيئة صفية مريحة، وتحسين المستوى السلوكي للطلبة، وسد فجوة الاتصال بين الجانبين.
ووفق الاتفاقية، سيتم تفعيل المنصة وتشغيلها في إدارات المدارس ومديريات التربية والتعليم، بحيث تتيح لهم إرسال التعاميم بشكل فوري لأولياء الأمور، والاطلاع على التقارير الخاصة بسلوكيات الطلبة.
وستقوم الشركة بالتنسيق مع الوزارة بتدريب مجموعة من المعلمين على المنصة والتطبيق، لتأهيلهم لتدريب باقي المعلمين، إضافة إلى توفير الخبراء والدعم الفني اللازم لتحقيق نتائج المبادرة.
