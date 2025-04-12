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الترخيص المتنقّل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء

الترخيص المتنقل
الترخيص المتنقل
 
السبت، 12-04-2025 08:45 م
الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنها ستنفّذ، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء، اعتبارًا من يوم غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقّل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقّلة ستكون في الموقع الجديد بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.

وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلةً بإدارة ترخيص السواقين والمركبات؛ للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم بسبب بُعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.

وبيّن أنه سيجري تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا، مثمنًا جهود إدارة الترخيص في تقديم هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين.
 
gnews

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