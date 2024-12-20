التعليم العالي توضح حول قرار مجلس الوزراء بإعفاء طلبة موفودين

وأضافت الوزارة أنه بموجب هذا القرار فإن جميع الطلبة الذين حصلوا على منح كاملة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي: منح أوائل المملكة، أو منح أوائل الألوية، أو منح أبناء الشمال والوسط الدارسين في جامعات الجنوب، أو منح الصندوق الأردني الهاشمي، أو منح جيوب الفقر، سواء الذين تخرجوا أو ما زالوا على مقاعد الدراسة، قد تم إعفاؤهم من الالتزام بتقديم طلب استخدام لديوان الخدمة المدنية بعد التخرج. كما تم إعفاء من لم يتقدم بطلب من المبالغ المالية والغرامات المترتبة عليهم، سواء قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال أسمائهم إلى مديرية الأموال الأميرية أم لا، حيث ستتوقف عملية الاسترداد من جميع الطلبة. في حين أن من تم الاسترداد منه قبل صدور القرار فإنه لن يتم إعادة أي مبالغ مالية له.
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