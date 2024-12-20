التعليم العالي توضح حول قرار مجلس الوزراء بإعفاء طلبة موفودين

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مجلس الوزراء الموقر أصدر قرارًا بإعفاء جميع الطلبة الموفدين ممن هم على مقاعد الدراسة أو ممن تخرجوا خلال النصف الثاني من العام 2023 وكفلائهم، من الالتزام المترتب عليهم بتقديم طلب استخدام لدى ديوان الخدمة المدنية. كما أعفى مجلس الوزراء الموقر الطلبة الموفدين الذين أخلوا بالالتزام المترتب عليهم، ولم يقوموا بتقديم طلبات استخدام لدى ديوان الخدمة المدنية، خلال المدد القانونية المحددة لهذه الغاية في حينها وكفلائهم من المبالغ المالية والغرامات المترتبة عليهم، استنادًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة (2006).

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