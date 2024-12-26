 
الخميس 2024-12-26 01:54 م
 

التعليم العالي: لا مخالفات علينا في تقرير ديوان المحاسبة 2023

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الخميس، 26-12-2024 01:02 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس بأن تقرير ديوان المحاسبة للعام (2023) والذي صدر مؤخراً أظهر عدم وجود أي مخالفات على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث لم يرد ذكر الوزارة في التقرير نهائياً.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة أن هذا الأمر يُعزى إلى الجهود التي بذلتها وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة في معالجة كافة الاستيضاحات التي وردت إليها من ديوان المحاسبة، وتصويب جميع المخالفات إن وجدت بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، إضافةً إلى تطبيق الوزارة لأعلى معايير الشفافية في جميع تعاملاتها وخدماتها التي تقدمها لمتلقي الخدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد حصلت مؤخراً على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية للدورة التاسعة (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) عن فئة الوزارات الصغيرة والمتوسطة، كما حصلت الوزارة أيضاً على نتيجة أفضل دائرة حكومية ضمن محور الزيارة الميدانية للمتسوق الخفي.
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

فلسطين اعتقال 15 فلسطينيا بالضفة واقتحام مقام النبي يوسف بنابلس

ا

عربي ودولي فرنسا.. إنقاذ 107 مهاجرين خلال محاولتهم عبور قناة المانش

نقل جنود الاحتلال بعد معارك طاحنة في غزة

خاص بالوكيل خبير عسكري يوضح أسباب لجوء المقاومة لعمليات الطعن شمال غزة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية كم لاجئاً سوريا عاد من الاردن إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟

ا

عربي ودولي البيت الأبيض: القصف الروسي لأوكرانيا يثير غضب بايدن

ل

طب وصحة كيف يتم هضم الدهون بعد استئصال المرارة؟

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

اقتصاد محلي عطاء لشراء كميات من الشعير

المرحوم محمود أحمد زعل أبو زيد

نعـي فـاضل محمود أحمد أبو زيد في ذمة الله



 




الأكثر مشاهدة