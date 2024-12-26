التعليم العالي: لا مخالفات علينا في تقرير ديوان المحاسبة 2023

وأضافت الوزارة أن هذا الأمر يُعزى إلى الجهود التي بذلتها وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة في معالجة كافة الاستيضاحات التي وردت إليها من ديوان المحاسبة، وتصويب جميع المخالفات إن وجدت بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، إضافةً إلى تطبيق الوزارة لأعلى معايير الشفافية في جميع تعاملاتها وخدماتها التي تقدمها لمتلقي الخدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد حصلت مؤخراً على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية للدورة التاسعة (٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) عن فئة الوزارات الصغيرة والمتوسطة، كما حصلت الوزارة أيضاً على نتيجة أفضل دائرة حكومية ضمن محور الزيارة الميدانية للمتسوق الخفي.
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