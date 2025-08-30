السبت 2025-08-30 01:21 ص
 

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يبحث عن 4 جنود ما زالت آثارهم مفقودة في حي الزيتون

ا
أرشيفية
 
السبت، 30-08-2025 12:55 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي على الأقل، وإصابة 9 آخرين الليلة في عمليات للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الخشية تزداد لدى جيش الاحتلال من سقوط 4 جنود على الأقل في يد مقاتلي حركة حماس، وقالت إن أعمال بحث واسعة عنهم مازالت مستمرة.


وتحدثت المصادر الإسرائيلية عن وقوع "أحداث أمنية صعبة" منفصلة بفارق زمني طفيف، مشيرة إلى أن أحدها وقع في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ولا يزال مستمرا.


وقالت إن مقاتلي حماس رصدوا القوات الإسرائيلية بمناظير ليلية، وأضافت أن الجيش يدفع بمزيد من القوات وسط اشتباكات عنيفة.


وتابعت أن مروحيات إسرائيلية تعمل على إجلاء جنود تحت إطلاق نار كثيف.


وبعد دقائق من ورود أنباء عن "حدث أمني" أول وصف بأنه صعب (شرق مدينة غزة)، أفادت المصادر الإسرائيلية بوقوع حدثين صعبين آخرين أسفرا عن إصابة عدد من الجنود.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

فلسطين عاجل تجدد الاشتباكات بين المقاومة والجيش الإسرائيلي في حي الزيتون

ا

فلسطين وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يبحث عن 4 جنود ما زالت آثارهم مفقودة في حي الزيتون

ل

اقتصاد محلي "ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو الاقتصاد الأردني العام الحالي بنسبة 2.6%

م

فلسطين محاولة أسر.. كشف تفاصيل كمين غزة وحالة جنود الاحتلال

ل

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات

ر

فلسطين وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تفعيل بروتوكول هنيبعل

ا

أخبار محلية "ستاندرد اند بورز" تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة

ا

أسواق ومال انخفاض مؤشر نازداك الأميركي 249 نقطة



 
 





الأكثر مشاهدة