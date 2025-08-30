وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يبحث عن 4 جنود ما زالت آثارهم مفقودة في حي الزيتون

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي على الأقل، وإصابة 9 آخرين الليلة في عمليات للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الخشية تزداد لدى جيش الاحتلال من سقوط 4 جنود على الأقل في يد مقاتلي حركة حماس، وقالت إن أعمال بحث واسعة عنهم مازالت مستمرة.



وتحدثت المصادر الإسرائيلية عن وقوع "أحداث أمنية صعبة" منفصلة بفارق زمني طفيف، مشيرة إلى أن أحدها وقع في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ولا يزال مستمرا.



وقالت إن مقاتلي حماس رصدوا القوات الإسرائيلية بمناظير ليلية، وأضافت أن الجيش يدفع بمزيد من القوات وسط اشتباكات عنيفة.



وتابعت أن مروحيات إسرائيلية تعمل على إجلاء جنود تحت إطلاق نار كثيف.