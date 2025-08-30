"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو الاقتصاد الأردني العام الحالي بنسبة 2.6%

الوكيل الإخباري- توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" نمو الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنسبة 2.6% في ظل المستجدات الإقليمية وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سوريا والعراق، وعلى أن يصل إلى ما نسبته 3% و3.1% في الأعوام 2026، 2027 على التوالي.

وعلى صعيد مؤشرات المالية العامة توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة المجمع؛ ليصل إلى ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة مع 2.8% في عام 2024، كما توقعت الوكالة أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً خلال السنوات المقبلة.