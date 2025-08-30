السبت 2025-08-30 01:21 ص
 

"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو الاقتصاد الأردني العام الحالي بنسبة 2.6%

ل
أرشيفية
 
السبت، 30-08-2025 12:47 ص

الوكيل الإخباري- توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" نمو الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنسبة 2.6% في ظل المستجدات الإقليمية وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سوريا والعراق، وعلى أن يصل إلى ما نسبته 3% و3.1% في الأعوام 2026، 2027 على التوالي.

اضافة اعلان


وعلى صعيد مؤشرات المالية العامة توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة المجمع؛ ليصل إلى ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة مع 2.8% في عام 2024، كما توقعت الوكالة أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً خلال السنوات المقبلة.


وعلى صعيد المؤشرات النقدية أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ساهم باستقرار الأسعار، واحتواء معدلات التضخم، حيث تتوقع الوكالة أن تبقى معدلات التضخم في عام 2025 عند مستويات مقبولة لتصل إلى 2.0%.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

فلسطين عاجل تجدد الاشتباكات بين المقاومة والجيش الإسرائيلي في حي الزيتون

ا

فلسطين وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يبحث عن 4 جنود ما زالت آثارهم مفقودة في حي الزيتون

ل

اقتصاد محلي "ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو الاقتصاد الأردني العام الحالي بنسبة 2.6%

م

فلسطين محاولة أسر.. كشف تفاصيل كمين غزة وحالة جنود الاحتلال

ل

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات

ر

فلسطين وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تفعيل بروتوكول هنيبعل

ا

أخبار محلية "ستاندرد اند بورز" تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة

ا

أسواق ومال انخفاض مؤشر نازداك الأميركي 249 نقطة



 
 



الأكثر مشاهدة