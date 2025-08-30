"ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو الاقتصاد الأردني العام الحالي بنسبة 2.6%

وعلى صعيد مؤشرات المالية العامة توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة المجمع؛ ليصل إلى ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة مع 2.8% في عام 2024، كما توقعت الوكالة أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً خلال السنوات المقبلة.
وعلى صعيد المؤشرات النقدية أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ساهم باستقرار الأسعار، واحتواء معدلات التضخم، حيث تتوقع الوكالة أن تبقى معدلات التضخم في عام 2025 عند مستويات مقبولة لتصل إلى 2.0%.
