السبت 2025-08-30 03:10 ص
 

ترجيحات إسرائيلية بأسر 4 جنود في كمين حي الزيتون

أرشيفية
 
السبت، 30-08-2025 01:36 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك اشتباه بأن 4 جنود في عداد المفقودين وترجيحات بتعرضهم للأسر.

وقالت إن المروحيات الست التي أرسلها الجيش للإجلاء تعرضت لنيران كثيفة في حي الزيتون.


وأضافت أن عدد كبير من عناصر القسام شاركوا في الهجوم في حي الزيتون واستهدفوا مواقع محصنة.


وأشارت إلى أن عناصر كتائب القسام بادروا بهجوم شرس ضد قوة إسرائيلية وأعدوا لها كمائن في حي الزيتون.

 
 
