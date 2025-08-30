ترجيحات إسرائيلية بأسر 4 جنود في كمين حي الزيتون

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك اشتباه بأن 4 جنود في عداد المفقودين وترجيحات بتعرضهم للأسر.

وقالت إن المروحيات الست التي أرسلها الجيش للإجلاء تعرضت لنيران كثيفة في حي الزيتون.



وأضافت أن عدد كبير من عناصر القسام شاركوا في الهجوم في حي الزيتون واستهدفوا مواقع محصنة.