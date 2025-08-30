ترجيحات إسرائيلية بأسر 4 جنود في كمين حي الزيتون

وقالت إن المروحيات الست التي أرسلها الجيش للإجلاء تعرضت لنيران كثيفة في حي الزيتون.
وأضافت أن عدد كبير من عناصر القسام شاركوا في الهجوم في حي الزيتون واستهدفوا مواقع محصنة.
وأشارت إلى أن عناصر كتائب القسام بادروا بهجوم شرس ضد قوة إسرائيلية وأعدوا لها كمائن في حي الزيتون.
-
أخبار متعلقة
-
اشتباكات وجها لوجه بين المقاومة والاحتلال بحي الزيتون
-
تجدد الاشتباكات بين المقاومة والجيش الإسرائيلي في حي الزيتون
-
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يبحث عن 4 جنود ما زالت آثارهم مفقودة في حي الزيتون
-
محاولة أسر.. كشف تفاصيل كمين غزة وحالة جنود الاحتلال
-
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تفعيل بروتوكول هنيبعل
-
إعلام إسرائيلي: العملية العسكرية بمدينة غزة قد تمتد لمخيمات الوسط
-
الإمارات: تدشين خط مياه من مصر إلى غزة
-
59 شهيدًا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية