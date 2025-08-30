مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات

الوكيل الإخباري- نفذت مراكز شبابية في مختلف مناطق المملكة، أمس الجمعة، أنشطة وبرامج تدريبية متنوعة، بهدف تمكين الشباب، وبناء قدراتهم، وصقل مهاراتهم.

واختتمت في بيت شباب إربد، فعاليات معسكر "التمكين الإقتصادي"، الذي تنظمه وزارة الشباب بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025، بمشاركة 30 شابة ضمن الفئة من العمرية 18 – 24 عاماً، ومن مختلف محافظات المملكة.



بدورها، أشارت المدربة الدكتورة روان العموش، أن البرنامج التدريبي ركز على مفاهيم التمكين الاقتصادي والريادة من خلال محاور متعددة، منها توليد الأفكار المبتكرة، وتطوير مهارات البحث والتحليل، وتحليل المشكلات والفرص، وإدارة الميزانية الشخصية، والحصول على التمويل من الجهات الداعمة، إضافة إلى تسويق المنتجات والخدمات، وريادة الأعمال الاجتماعية.



وبينت، أن برنامج المعسكر الذي أستمر على مدار ستة أيام، تضمن جلسات تدريبية وتفاعلية، منها التمارين الرياضية الصباحية، ورشات عمل ومحاضرات متخصصة في تطوير الأفكار الريادية، وتحليل المشاريع باستخدام النماذج التجارية، وتنمية مهارات التواصل والتعاون بين الفرق، وتقديم العروض أمام المستثمرين ولجان التحكيم.



كما اشتمل البرنامج على أنشطة لتعزيز مهارات إدارة الوقت والأولويات، مهارات القيادة والعمل الجماعي، بالإضافة إلى برامج ترفيهية وأعمال تطوعية داخل بيت الشباب وزيارة مواقع سياحية وأثرية داخل المحافظة.



يشار إلى أن هذا المعسكر، جاء تتويجاً لسلسلة معسكرات التمكين الإقتصادي التي نظمتها وزارة الشباب في مختلف محافظات المملكة، بهدف تأهيل الشباب اقتصادياً وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل وريادة الأعمال بما ينسجم مع أهداف عمان عاصمة الشباب العربي 2025.



ونظمت مديرية شباب المفرق من خلال مراكزها الشبابية عددًا من الأنشطة والجلسات التوعوية .



وقالت المديرية، أن مركز شباب أم الجمال نظم جلسة حوارية توعوية بعنوان "البلديات واللامركزية"، بمشاركة 20 شاباً من منتسبي المركز، حيث تحدث المحاضر عارف القطعان عن محاور عدة، أبرزها آلية تشكيل المجالس المحلية ومجالس المحافظات، والفرق بين الخدمات التي يقدمها كل مجلس، وأدوارها في خدمة المواطنين، إضافة إلى الهيكل التنظيمي والواجبات والصلاحيات الممنوحة لكل مجلس وفق القانون، إلى جانب شرح مبسط لقانون الانتخاب وتفاصيل تشكيل المجالس المحلية واللامركزية.



وبينت المديرية، أن الجلسة تهدف إلى رفع وعي الشباب بآليات العمل الإداري والخدمي في مجتمعاتهم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية ودورهم في صنع القرار المحلي.



ونظم مركز شابات مغير السرحان، جلسة حوارية بعنوان "الجرائم الإلكترونية"، بمشاركة 30 شابة من منتسبات المركز حيث تحدث النقيب رائد المساعيد خلال الجلسة عن آلية عمل وحدة الجرائم الإلكترونية في متابعة المخالفات عبر الفضاء الرقمي، والجهود المبذولة في حماية مستخدمي الإنترنت من التهديدات الإلكترونية، مبيناً أهمية التوعية بالاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية للحد من مخاطر الاحتيال والنصب الإلكتروني.



واشارت، أن هذه الجلسة تأتي ضمن برامج المركز الهادفة إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب، وتمكينهم من التعامل الآمن مع الوسائط التكنولوجية.



وبينت، أن مركز شابات مغير السرحان، نظم دورة تدريبية حول "مهارات الحياة الأساسية"، بمشاركة 20 شابة من منتسبات المركز، حيث هدفت الدورة إلى تعزيز قدرات المشاركات في عدد من المحاور الأساسية، وتم التدريب على مهارة إدارة الذات، والمهارات الإدراكية والاجتماعية، إضافة إلى العمل المشترك وأهميته في بناء علاقات إيجابية وتعزيز التعاون بين الأفراد.



وأكدت المدربة إمارات القضاة، أن هذه المهارات تشكل حجر الأساس في تنمية شخصية الفرد وتمكينه من التعامل الفعال مع تحديات الحياة اليومية، مما يسهم في بناء مجتمع شبابي واعٍ ومتمكن.



وأوضحت، أن مديرية شباب المفرق نظمت في في قاعة نادي بلعما جلسة تعريفية بالدورة الثالثة لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، بحضور متصرف لواء بلعما خلف بني خالد ومدير شباب المفرق بالوكالة يزن القرعان، وبمشاركة عدد من موظفي وأعضاء مركز شابات وشباب بلعما وأصحاب الجمعيات والمبادرات التطوعية.



وأكدت المدربة نايفة العليمات خلال الجلسة، أهمية العمل التطوعي ودوره في تنمية المجتمع ودعمه، مشيرة إلى ضرورة تعزيز ثقافة التطوع، ومبينة دور الجائزة في تسليط الضوء على الأعمال التطوعية ذات الأثر والاستدامة.



وتضمنت الجلسة، عرضاً تفاعلياً قدمته العليمات، تناولت فيه فئات الجائزة وفلسفتها وأهدافها ورؤيتها، إلى جانب مجالاتها المتنوعة التي تشمل مختلف القطاعات، والمعايير التي تضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في النتائج.



وأختتمت فعاليات المعسكر الرقمي (الذكاء الاصطناعي والأمن)، الذي أقيم بالتعاون بين مؤسسة التدريب المهني ووزارة الشباب في مركز شابات مغير السرحان بمشاركة 15 شاب و فتاة ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2025 تحت شعار (عمان عاصمة الشباب العربي).



وقال معهد تدريب مهني المفرق، إن المعسكر يهدف إلى تطوير و تعزيز قدرات الشباب ومهاراتهم بالإضافة إلى تعزيز وعي الشباب بالتقنيات الحديثة والتطورات العالمية.



واضاف، أن المعسكر الذي استمر لخمسة أيام تضمن محاور رئيسية في مجالات الذكاء الاصطناعي و الامن السبراني مع التركيز على محاكاة القدرات الذهنية للمشاركين ضمن بيئة تعليمية تفاعلية بالإضافة إلى التطبيق العملي لعدة مهارات .



ويأتي هذا المعسكر ضمن الجهود الرامية إلى تمكين الشباب بالمعارف المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي و الامن السبراني وتعزيز قدراتهم لمواكبة تطورات سوق العمل والتحول الرقمي.