اختتام فعاليات مهرجان صيف الأردن 2025 في الطفيلة ومأدبا

الوكيل الإخباري- اختتمت على ملعب المجمع الرياضي في منطقة صويميع بالطفيلة، اليوم الجمعة فعاليات مهرجان صيف الأردن 2025 ، بحضور جمع من أبناء المحافظة، وفعاليات مجتمعية وشبابية ونسائية.

اضافة اعلان



واشتملت فعاليات اليوم الأخير من مهرجان صيف الأردن على عرض فلكلوري مميز نال إعجاب الجمهور قدمته فرقة للفلكور الشعبي وعرض غنائي للفنان الأردني هيثم المرايات، قدم خلاله اغان وطنية وتراثية متنوعة برفقة فرقته الموسيقية، مثلما تضمن البرنامج حفلاً غنائيًا زخر بفقرات غنائية تراثية للفنان يوسف عياش، إلى جانب عروض مسرحية للأطفال ورسم على الوجوه وتشكيل البالونات، في وقت جرى إقامة معرض للمنتجات المحلية في موقع الاحتفال.



وبين مدير موقع الاحتفال الدكتور أسامة الداودية، أن هذه الأمسيات والفعاليات التي استمرت على مدار الأسابيع الماضية، وتضمنت أنشطة موجهة للأفراد والأسرة ضمن برنامج يتضمن فقرات ثقافية وترفيهية وفنية مختلفة.



وأشار إلى أن برنامج صيف الأردن، تضمن هذا العام أنشطة منوعة شملت عروضًا فلكلورية، وحفلات فنية قدمتها فرق وطنية، إضافة إلى برامج ترفيهية خصصت للأطفال كالرسم على الوجوه والألعاب، إلى جانب بازار للحرف اليدوية والمنتجات التراثية التي تدعم الأسر المنتجة.



كما تضمن إقامة معارض لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والأكلات الشعبية، بالتعاون مع جمعيات خيرية وتعاونية وأفراد وسيدات منتجات، لافتًا إلى دور المهرجان في تشجيع الحركة السياحية والترويج لمحافظة الطفيلة، وتوفير أجواء عائلية يسودها الفرح والبهجة.



وفي حرم مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب في مأدبا، اختتمت فعاليات صيف الأردن وسط حضور متميز للأسر للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة.



واشتملت الفعاليات الختامية على عرض فلكلوري لفرقة جمعية فرسان البادية للفنون والتراث، وعرض فلكلوري آخر لفرقة شباب الحجايا، وحفل للمطرب الأردني المعروف أسامة جبور.