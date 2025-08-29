وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تفعيل بروتوكول هنيبعل

وكانت أفادت بأن المعلومات المؤكدة تشير إلى وقوع عملية ثانية للمقاومة في قطاع غزة وسقوط عدد من الجرحى.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد الجنود المصابين ارتفع جراء عمليات للمقاومة في قطاع غزة.
