السبت 2025-08-30 01:21 ص
 

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تفعيل بروتوكول هنيبعل

ر
أرشيفية
 
الجمعة، 29-08-2025 11:50 م

الوكيل الإخباري-   تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفعيل بروتوكول هنيبعل والمخصص لحالات الاشتباه بأسر جنود للاحتلال.

اضافة اعلان

 

وكانت أفادت بأن المعلومات المؤكدة تشير إلى وقوع عملية ثانية للمقاومة في قطاع غزة وسقوط عدد من الجرحى.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد الجنود المصابين ارتفع جراء عمليات للمقاومة في قطاع غزة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

فلسطين عاجل تجدد الاشتباكات بين المقاومة والجيش الإسرائيلي في حي الزيتون

ا

فلسطين وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يبحث عن 4 جنود ما زالت آثارهم مفقودة في حي الزيتون

ل

اقتصاد محلي "ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو الاقتصاد الأردني العام الحالي بنسبة 2.6%

م

فلسطين محاولة أسر.. كشف تفاصيل كمين غزة وحالة جنود الاحتلال

ل

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات

ر

فلسطين وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تفعيل بروتوكول هنيبعل

ا

أخبار محلية "ستاندرد اند بورز" تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة

ا

أسواق ومال انخفاض مؤشر نازداك الأميركي 249 نقطة



 
 





الأكثر مشاهدة