وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تفعيل بروتوكول هنيبعل

الوكيل الإخباري- تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفعيل بروتوكول هنيبعل والمخصص لحالات الاشتباه بأسر جنود للاحتلال.

اضافة اعلان

وكانت أفادت بأن المعلومات المؤكدة تشير إلى وقوع عملية ثانية للمقاومة في قطاع غزة وسقوط عدد من الجرحى.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد الجنود المصابين ارتفع جراء عمليات للمقاومة في قطاع غزة.

