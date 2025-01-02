 
الخميس 2025-01-02 12:37 م
 

التهتموني تستمع لمطالب مشغلي خطوط نقل ركاب ومكاتب تاكسي في مادبا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الخميس، 02-01-2025 12:23 م
الوكيل الإخباري-  التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الخميس مشغلين لخطوط نقل ركاب ومكاتب تاكسي في محافظة مادبا واستمعت الى مطالبهم، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء شبيلات، وأعضاء مجلس النواب عبدالهادي البريزات وعيسى كرادشة ونجمة الهواوشة.اضافة اعلان


وأكدت الوزيرة خلال اللقاء حرص وزارة النقل على تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، من مشغلين ومواطنين، مع ضمان تقديم خدمات نقل مثلى تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحسين جودة الخدمة.

واستعرض المشغلون خلال الاجتماع مجموعة من التحديات والمشاكل التي تواجههم في عملهم اليومي، مقدمين عدة مقترحات وحلول لتحسين أوضاعهم. وفي المقابل، قدم مدير عام هيئة تنظيم النقل البري مجموعة من الحلول العملية للتعامل مع هذه القضايا، مشددا على أهمية التزام المشغلين بالعمل وفق أعلى المستويات وبروح القانون، مع مراعاة تحقيق المصلحة العامة وتقديم الخدمة الأمثل للمواطنين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الوزارة وشركائها في قطاع النقل، لضمان تطوير القطاع وتحقيق العدالة والرضا لجميع الأطراف.
 
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