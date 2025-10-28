"التوثيق الملكي" يعرض وثيقة حول موقف الأردن الراسخ تجاه فلسطين

وأوضح المركز في بيان، الثلاثاء، أن الرسالة تضمنت تأكيد الملك عبد الله الأول برفض الأردن القاطع لكل ما يمس عروبة القدس الشريف وتدويلها وأنه لا تفريط بها أو تنازل عنها، قائلا: "إننا والأمة الأردنية وجيش الأردن محتفظون بها ما دام فينا رمق".
وأشار المركز إلى أن الملك عبدالله الأول، أعرب في خطاب العرش عام 1929 عن اعتزازه بالدولة الأردنية الهاشمية قائلا: "إني لجد مغتبط بهذا المظهر الشيق من سيادة الأمة وما استتب لها في حدود الدستور والقانون من حرية أبنائها في أشخاصهم، ومساكنهم، ومقتنياتهم، واجتماعاتهم، وأحزابهم، وأن تكون لغتنا العربية الشريفة هي الرسمية، ويبشر بالمستقبل الأمجد الذي نستشرف له ونطمح إليه؛ فقد تهيأ للأمة أن تنهض بأعباء شؤونها".
