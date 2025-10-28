الثلاثاء 2025-10-28 03:35 م
 

"التوثيق الملكي" يعرض وثيقة حول موقف الأردن الراسخ تجاه فلسطين

مركز التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول موقف الأردن الراسخ تجاه فلسطين.
الثلاثاء، 28-10-2025 03:00 م

الوكيل الإخباري-   عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة تاريخية رسمية تؤكد الموقف الراسخ تجاه فلسطين والقدس الشريف، تعود إلى 19 تشرين الأول 1949، وتتضمن رسالة من جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول، إلى الرئيس السوري هاشم الأتاسي.

وأوضح المركز في بيان، الثلاثاء، أن الرسالة تضمنت تأكيد الملك عبد الله الأول برفض الأردن القاطع لكل ما يمس عروبة القدس الشريف وتدويلها وأنه لا تفريط بها أو تنازل عنها، قائلا: "إننا والأمة الأردنية وجيش الأردن محتفظون بها ما دام فينا رمق".


وأشار المركز إلى أن الملك عبدالله الأول، أعرب في خطاب العرش عام 1929 عن اعتزازه بالدولة الأردنية الهاشمية قائلا: "إني لجد مغتبط بهذا المظهر الشيق من سيادة الأمة وما استتب لها في حدود الدستور والقانون من حرية أبنائها في أشخاصهم، ومساكنهم، ومقتنياتهم، واجتماعاتهم، وأحزابهم، وأن تكون لغتنا العربية الشريفة هي الرسمية، ويبشر بالمستقبل الأمجد الذي نستشرف له ونطمح إليه؛ فقد تهيأ للأمة أن تنهض بأعباء شؤونها".

 
 
