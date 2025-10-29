بشرى سارة لأهالي سحاب

وجاءت أبرز المشاريع التي نقلها الطهراوي عبر صفحته على موقع "فيسبوك":
تخصيص 6 ملايين دينار للبدء في إنشاء محطة التنقية في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية بالتعاون مع مؤسسة المدن الصناعية.
تخصيص 7 ملايين دينار لتوسعة مستشفى التوتنجي توسعة أفقية.
تخصيص 340 ألف دينار لتجهيز مصبغة ومطبخ في مستشفى التوتنجي.
تنفيذ المرحلة الثالثة لإنشاء مظلات عدد (10) ومواقف للتحميل والتنزيل في منطقة أحد - الخشافية.
إعادة تأهيل مجمع سحاب للنقل العام.
تخصيص 150 ألف دينار لإنشاء حديقة عامة بيئية في سحاب (مكان سوق الحلال القديم).
إنشاء ملعب كرة قدم عشبي خماسي في منطقة رجم الشامي.
