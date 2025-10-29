بشرى سارة لأهالي سحاب

09:39 م

الوكيل الإخباري- نقل النائب مالك الطهراوي عن إقرار الحكومة مجموعة من المشاريع التنموية والخدمية المهمة في لواء سحاب، بعد متابعات حثيثة لعدد من القضايا والمطالبات المحلية وحضوره اجتماع مجلس الوزراء اليوم.





وجاءت أبرز المشاريع التي نقلها الطهراوي عبر صفحته على موقع "فيسبوك":



تخصيص 6 ملايين دينار للبدء في إنشاء محطة التنقية في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية بالتعاون مع مؤسسة المدن الصناعية.



تخصيص 7 ملايين دينار لتوسعة مستشفى التوتنجي توسعة أفقية.



تخصيص 340 ألف دينار لتجهيز مصبغة ومطبخ في مستشفى التوتنجي.



تنفيذ المرحلة الثالثة لإنشاء مظلات عدد (10) ومواقف للتحميل والتنزيل في منطقة أحد - الخشافية.



إعادة تأهيل مجمع سحاب للنقل العام.



تخصيص 150 ألف دينار لإنشاء حديقة عامة بيئية في سحاب (مكان سوق الحلال القديم).



إنشاء ملعب كرة قدم عشبي خماسي في منطقة رجم الشامي.