مطالبات بفصل جماهير الفيصلي والوحدات في دوري السلة

10:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751893 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفعت أصوات جماهير كرة السلة في الأردن المطالبة بفصل جماهير الأندية الجماهيرية وخاصة الفيصلي والوحدات في اللقاءات التي ستجمعهما في بطولة الدوري للمحترفين. اضافة اعلان





وجاءت المطالبات بعد فرض عقوبات مالية وانضباطية بحق الناديين على خلفية اللقاء الأولى الذي جمعهما في الدوري التصنيفي، وذلك بفرض غرامة مالية قيمتها ألف دينار على كل نادي إلى جانب حرمان الحضور الجماهيري لمباراة واحدة، وذلك بسبب رمي علب المياه وما صدر من تصرفات وهتافات من بعض الجماهير.



يذكر أن ناديي الفيصلي والوحدات قد تأهلا رسميا إلى دوري المحترفين لكرة السلة، ما يزيد من أهمية اللقاءات القادمة للفريقين خلال الفترة الموسم المقبل.