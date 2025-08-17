الجامعة الأردنية تحتضن انطلاقة منصة "احكي عشان الأردن" التفاعلية

الوكيل الإخباري- احتضنت الجامعة الأردنية اليوم الأحد، فعاليات إطلاق مشروع "احكي عشان الأردن"، ليكون بمثابة منصة تفاعلية مباشرة ونافذة للشباب للتعبير عن حبهم واعتزازهم بوطنهم الأردن، ولعرض قصص نجاح لقياديين من الشباب الطموحين وتشجيعهم على العمل لخدمة الوطن.

ويهدف المشروع، الذي أطلق في كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية برعاية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، وبتعاون مشترك بين جمعية عون الأردن والمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، إلى إيجاد مساحة حوار آمنة داخل الجامعات، وتعزيز مهارات التعبير والحوار بأساليب مبتكرة، وتحفيز المشاركة السياسية الفاعلة، إضافة إلى تغيير الصورة النمطية حول العمل السياسي وجعله أداة تغيير وإلهام.



وأكدت نائبة الرئيس للكليات الإنسانية الدكتورة ناهد عميش، حرص الجامعة على أن تكون سباقة في دعم المشاريع الوطنية التي تفتح آفاقا جديدة أمام الطلبة، وتؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل، لافتة إلى أن الشباب الأردني يثبت يوما بعد يوم قدرته على المساهمة الفاعلة في عملية التحديث السياسي والإصلاح المجتمعي.



من جانبها قالت المديرة التنفيذية لجمعية عون الأردن نور الدويري إن مشروع "احكي عشان الأردن" ليس مجرد مشروع شبابي، بل هو دعوة مفتوحة للشباب ليكونوا قادة المستقبل وأبطال التغيير، من خلال إفساح المجال أمامهم لعرض قصصهم وتجاربهم الخاصة، في سبيل تحفيز غيرهم من الشباب والتأثير فيهم لصناعة طريق أفضل للأردن.



بدورها، أوضحت ممثلة المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب رحمة حمدان أن الشراكة التي تربط المعهد بالجمعية تعكس إيماننا العميق بأهمية تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتوفير منصات حوارية شبابية قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات الجامعية، عبر نقل التجارب الملهمة وتبادل الأفكار والخبرات.