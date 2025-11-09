الأحد 2025-11-09 07:00 م
 

الجامعة الأردنية تحصل على اعتماد دولي لبرنامج الإدارة السياحية

ل
أرشيفية
 
الأحد، 09-11-2025 06:19 م

الوكيل الإخباري- حصل قسم الإدارة السياحية في كلية الآثار والسياحة، بالجامعة الأردنية على شهادة الاعتماد الأكاديمي الدولي "UN Tourism TedQual" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، تقديرا لجودة التعليم والبيئة الأكاديمية المتميزة التي توفرها الكلية لطلبتها.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للجامعة، ليوم الأحد، أكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، أن حصول الجامعة على الاعتماد يعكس التزامها الراسخ بتطوير برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، ويبرهن على جودة مخرجاتها التعليمية في مجال السياحة.


وقال إن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية مبتكرة تعزز من قدرات طلبتها، وتؤهلهم لقيادة القطاع السياحي بكفاءة واقتدار، معتبرا هذا الاعتماد خطوة مهمة في مسيرة الجامعة نحو العالمية وتعزيز تنافسية خريجيها في سوق العمل.


من جهته، بين عميد كلية الآثار والسياحة الدكتور إسماعيل أبو عامود، أن الحصول على الاعتماد يمثل إضافة مرموقة لبرنامج الإدارة السياحية في الجامعة ويعزز سمعته الأكاديمية محليا وعربيا ودوليا، بما ينسجم مع توجه الجامعة نحو تحقيق التميز على مختلف المستويات.


وأوضح أن القسم حصل على علامة 82 من 100 وفق تقييم شامل استند إلى معايير دقيقة شملت: الطلبة، والمناهج الدراسية، والشراكة مع قطاع السياحة، وكفاءة الإدارة وأعضاء الهيئة التدريسية، والالتزام بمدونة أخلاقيات السياحة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

موجات تسونامي صغيرة تضرب سواحل اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجات

عربي ودولي موجات تسونامي صغيرة تضرب سواحل اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجات

ل

أخبار محلية "رجال الأعمال" ونقابة التخليص تبحثان آفاق التعاون

عناصر من كتائب القسام

فلسطين القسام: مقاتلونا في رفح يدافعون عن أنفسهم ولن يستسلموا أبداً

ل

أخبار محلية مطالبات بتسريع تعبيد طريق قرب مدخل بيت يافا بإربد

ب

خاص بالوكيل شهود عيان: هذا ما حدث في أحد باصات البيادر

قرى الأطفال تطلق المرحلة العملية لمشروع حاضنة الابتكار البيئي

أخبار محلية قرى الأطفال تطلق المرحلة العملية لمشروع حاضنة الابتكار البيئي

ل

أخبار محلية الجامعة الأردنية تحصل على اعتماد دولي لبرنامج الإدارة السياحية

العلّامة الدكتور زغلول راغب النجار رحمه الله

ترند العالم الإسلامي يفجع برحيل أحد أبرز رموز الإعجاز العلمي في القرآن الكريم



 
 





الأكثر مشاهدة