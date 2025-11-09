الجامعة الأردنية تحصل على اعتماد دولي لبرنامج الإدارة السياحية

الوكيل الإخباري- حصل قسم الإدارة السياحية في كلية الآثار والسياحة، بالجامعة الأردنية على شهادة الاعتماد الأكاديمي الدولي "UN Tourism TedQual" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، تقديرا لجودة التعليم والبيئة الأكاديمية المتميزة التي توفرها الكلية لطلبتها.

وبحسب بيان للجامعة، ليوم الأحد، أكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، أن حصول الجامعة على الاعتماد يعكس التزامها الراسخ بتطوير برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، ويبرهن على جودة مخرجاتها التعليمية في مجال السياحة.



وقال إن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية مبتكرة تعزز من قدرات طلبتها، وتؤهلهم لقيادة القطاع السياحي بكفاءة واقتدار، معتبرا هذا الاعتماد خطوة مهمة في مسيرة الجامعة نحو العالمية وتعزيز تنافسية خريجيها في سوق العمل.



من جهته، بين عميد كلية الآثار والسياحة الدكتور إسماعيل أبو عامود، أن الحصول على الاعتماد يمثل إضافة مرموقة لبرنامج الإدارة السياحية في الجامعة ويعزز سمعته الأكاديمية محليا وعربيا ودوليا، بما ينسجم مع توجه الجامعة نحو تحقيق التميز على مختلف المستويات.