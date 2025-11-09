الجامعة الأردنية تحصل على اعتماد دولي لبرنامج الإدارة السياحية

وبحسب بيان للجامعة، ليوم الأحد، أكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، أن حصول الجامعة على الاعتماد يعكس التزامها الراسخ بتطوير برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، ويبرهن على جودة مخرجاتها التعليمية في مجال السياحة.
وقال إن الجامعة تحرص على توفير بيئة تعليمية مبتكرة تعزز من قدرات طلبتها، وتؤهلهم لقيادة القطاع السياحي بكفاءة واقتدار، معتبرا هذا الاعتماد خطوة مهمة في مسيرة الجامعة نحو العالمية وتعزيز تنافسية خريجيها في سوق العمل.
من جهته، بين عميد كلية الآثار والسياحة الدكتور إسماعيل أبو عامود، أن الحصول على الاعتماد يمثل إضافة مرموقة لبرنامج الإدارة السياحية في الجامعة ويعزز سمعته الأكاديمية محليا وعربيا ودوليا، بما ينسجم مع توجه الجامعة نحو تحقيق التميز على مختلف المستويات.
وأوضح أن القسم حصل على علامة 82 من 100 وفق تقييم شامل استند إلى معايير دقيقة شملت: الطلبة، والمناهج الدراسية، والشراكة مع قطاع السياحة، وكفاءة الإدارة وأعضاء الهيئة التدريسية، والالتزام بمدونة أخلاقيات السياحة.
