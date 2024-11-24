الجمارك توضح آلية استرداد الرسوم لمن قام بالتخليص على مركباتهم الكهربائية قبل قرار الإعفاء

وقالت الجمارك في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن بإمكان الأشخاص الذين قاموا بالتخليص على مركباتهم خلال الفترة الماضية التقدم باستدعاء لدائرة الجمارك أو المناطق الحرة، على أن يتم رد الرسوم لهم خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام.
وأضافت أنه لا يوجد أي نية لتمديد قرار إعفاء السيارات الكهربائية من نصف الضريبة الخاصة.
وكان قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إعفاء السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلا من 40%.
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