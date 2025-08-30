السبت 2025-08-30 02:52 م
 

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
 
السبت، 30-08-2025 11:49 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، مساء الجمعة، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.اضافة اعلان


وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة المشيرة من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمّان

أخبار محلية وزارة الأشغال: لا رسوم بالمطلق على أي طرق رئيسة أو فرعية قائمة الآن ومستخدمة

أعلام أعضاء مجموعة العشرين

عربي ودولي مصر تستضيف اجتماعا رسميا لمجموعة العشرين الشهر المقبل

بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة

أخبار محلية بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة

فلسطينيون نازحون من شمال غزة باتجاه الجنوب من جراء العدوان الإسرائيلي

فلسطين الصليب الأحمر الدولي: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة

بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد

أخبار محلية بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد

جانب من أولى ورشات مركز الملك عبد الله الثاني للتميز التشاركية لمناقشة وصياغة استراتيجيته للأعوام 2026–2028

أخبار محلية مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يناقش استراتيجيته للأعوام 2026-2028

تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام

أخبار محلية تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي الحسينية يوم الأحد 31 أغسطس 2025، وذلك في إطار أعمال صيانة دورية على المغذي.

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة