الجيش يطبق قواعد الاشتباك ويحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

الوكيل الإخباري-أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، مساء اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.

