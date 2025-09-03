الأربعاء 2025-09-03 10:34 م
 

الجيش يطبق قواعد الاشتباك ويحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

جانب من المضبوطات
 
الوكيل الإخباري-أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، مساء اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.

 
 
