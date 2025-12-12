الاسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- شهد الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا أمام كل من الدولار الأميركي واليورو، وفق بيانات مراكز المال البريطانية.

وسجل الاسترليني 1.3381 دولار بانخفاض نسبته 0.07 بالمئة، بينما انخفض مقابل اليورو إلى 1.14068 يورو بنسبة 0.18 بالمئة.