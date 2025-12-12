الجمعة 2025-12-12 05:17 م

الاسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

الاسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو
تعبيرية
الجمعة، 12-12-2025 02:09 م

الوكيل الإخباري-    شهد الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا أمام كل من الدولار الأميركي واليورو، وفق بيانات مراكز المال البريطانية.

اضافة اعلان


وسجل الاسترليني 1.3381 دولار بانخفاض نسبته 0.07 بالمئة، بينما انخفض مقابل اليورو إلى 1.14068 يورو بنسبة 0.18 بالمئة.


ووفق محللون، يعكس هذا التراجع تحركات الأسواق المالية الأخيرة والتقلبات في أسعار العملات العالمية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الاقتصاد البريطاني والأوروبي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ملابس لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم

أخبار محلية الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة العراق

عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أمانة عمّان تنفذ خطة الطوارئ الخاصة بتوزيع الكوادر في العاصمة

أخبار محلية أمانة عمّان تنفذ خطة الطوارئ الخاصة بتوزيع الكوادر في العاصمة

"الأغذية العالمي": تقليص حصص الغذاء في السودان بسبب نقص التمويل

عربي ودولي الأغذية العالمي: تقليص حصص الغذاء في السودان بسبب نقص التمويل

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

بيوت زراعية

أخبار محلية الزراعة: الموسم المطري إيجابي للقطاع الزراعي مقارنة بالعام الماضي

تعبيرية

أخبار محلية تنويه من شركة إي فواتيركم

الصحفي بسام الياسين

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي بسام الياسين



 




الأكثر مشاهدة