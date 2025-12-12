الاسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

وسجل الاسترليني 1.3381 دولار بانخفاض نسبته 0.07 بالمئة، بينما انخفض مقابل اليورو إلى 1.14068 يورو بنسبة 0.18 بالمئة.
ووفق محللون، يعكس هذا التراجع تحركات الأسواق المالية الأخيرة والتقلبات في أسعار العملات العالمية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الاقتصاد البريطاني والأوروبي.
