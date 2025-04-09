الحكومة تصدر عدداً من القرارات الأربعاء

ويأتي القرار لغايات التوصُّل لإطار موحَّد للمطوَّرين الأكثر تقدماً في إنجاز متطلبات مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن ومنها هذه الشركة، والجهات التمويلية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لمشاريعهم، بما يضمن تحقيقها للجدوى المطلوبة التي تمكنهم من اتخاذ القرار بالاستثمار.
كما يهدف القرار كذلك للوصول إلى صيغة موحدة لاتفاقيات الاستثمار، بما في ذلك اعتماد نموذج موحد لجميع الشركات الراغبة بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر والحوافز التي ستقدم لها، والعوائد المتوقعة منها.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 979 قضيَّة لشركات ومكلّفين، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
ويأتي القرار استكمالاً لنهج التَّخفيف عن الأنشطة الاقتصاديَّة، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة لتسوية أوضاعهم الضَّريبيَّة، بهدف استدامة أعمالهم والتوسُّع فيها وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون ذلك.
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