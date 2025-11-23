النوايسة يستعرض أمام وفد إماراتي جهود وزارة الاتصال الحكومي

05:20 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754883 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، ضرورة ترسيخ مفاهيم الدراية الإعلامية والمعلوماتية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز قدرات التعامل مع الأخبار الزائفة ومسارات الحد من انتشارها. اضافة اعلان





واستعرض الدكتور النوايسة خلال لقائه الوفد المشارك ببرنامج "القيادة الدبلوماسية" الذي ينظمه مركز الشارقة للتدريب والتطوير بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومركز ومؤسسة (بست براكتس) للتدريب والاستشارات الإدارية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الجهود الإعلامية للوزارة ودورها في تطوير منظومة الإعلام والاتصال في الأردن.



وأكد أن بناء بيئة إعلامية واعية وقادرة على التمييز بين المعلومة الموثوقة والمحتوى المضلل يعد من أهم محاور تطوير منظومة الإعلام والاتصال.



وأشاد النوايسة بالتعاون الإعلامي بين الأردن والإمارات، وهو ما يعكس العلاقات الثنائية المتطورة التي تجمع البلدين الشقيقين، داعيًا إلى الاستفادة من الخبرات الإعلامية في الأردن والإمارات بما يخدم تطوير العمل الإعلامي والاتصالي.