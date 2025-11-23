نوع من المشي يفوق فعالية 10 آلاف خطوة يوميًا

تشير مجلة HuffPost إلى أن المشي الإسكندنافي (Nordic walking) له تأثير إيجابي على القلب والأوعية الدموية، وفقًا للطبيب البريطاني جوزيبي أراغونا.
ويقول أراغونا: "يشغّل المشي الاعتيادي حوالي 50% من عضلات الجسم، بينما يشغّل Nordic walking عضلات حزام الكتف والذراعين والظهر وعضلات البطن، ما يحسّن اللياقة البدنية والصحة بشكل أكثر فعالية من المشي التقليدي بمعدل 10 آلاف خطوة يوميًا".
وبالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا النوع من المشي على تقوية المفاصل، وتحسين وضعية الجسم وطريقة المشي، وزيادة التنسيق الحركي. كما يناسب الأشخاص الذين يتعافون من الإصابات أو يفضّلون التدريب في الهواء الطلق دون الحاجة لمعدات إضافية. ويساهم المشي المنتظم في تعليم القلب على العمل بكفاءة أكبر، ما يخفض معدل ضربات القلب ويزيد من قدرة عضلة القلب على التحمل.
ويضيف أراغونا: "توصي الإرشادات العامة للبالغين بممارسة تمارين معتدلة الشدة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا، ويُعد المشي الإسكندنافي أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف".
روسيا اليوم
