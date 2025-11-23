بحث مسودة تعليمات "تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية"

الوكيل الإخباري- بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، اليوم الأحد، مع عدد من سائقي التطبيقات الذكية (الكباتن)، مسودة التعليمات المنبثقة عن نظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية رقم (74) لسنة 2025.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره النائب وليد المصري، مناقشة آلية التزام الشركات بالتسعيرة، إضافة إلى مجموعة من المحاور المرتبطة بمواد التعليمات وما يرد حولها من ملاحظات، فضلاً عن المدة المتوقعة لصدوره بشكل رسمي.