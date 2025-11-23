بحث مسودة تعليمات "تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية"

وجرى خلال اللقاء الذي حضره النائب وليد المصري، مناقشة آلية التزام الشركات بالتسعيرة، إضافة إلى مجموعة من المحاور المرتبطة بمواد التعليمات وما يرد حولها من ملاحظات، فضلاً عن المدة المتوقعة لصدوره بشكل رسمي.
وجرى الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لمتابعة القضايا والملفات التي تهم الكباتن قبل إقرار التعليمات بشكل نهائي.
