الصفدي والبوسعيدي يبحثان تعزيز التعاون وتثبيت الهدنة في غزة

الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية في سلطنة عُمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي في مسقط اليوم محادثات موسّعة بحثت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافةً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.





وبحث الصفدي والبوسعيدي توسعة التعاون بين الأردن وعُمان في عديد قطاعات حيوية تشمل الاستثمار والتجارة والسياحة والتعليم والتعدين.



واستعرض الوزيران التحضيرات لعقد الجولة الثانية عشرة من اجتماعات اللجنة الأردنية العُمانية المشتركة التي ستستضيفها مسقط، وبما في ذلك الاتفاقات ومذكّرات التعاون التي يجري التحضير لتوقيعها خلال اجتماعات اللجنة لمأسسة التعاون الاقتصادي وزيادة آفاقه.



وأكّد الصفدي والبوسعيدي الحرص المشترك على تطوير علاقات الأخوة الراسخة التي تجمع المملكة وسلطنة عُمان تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق.



وجدّد الصفدي تهاني الأردن لسلطنة عُمان باليوم الوطني الذي احتفلت به عُمان في تاريخ ٢٠ تشرين الثاني، والتمنيات لعُمان بالمزيد من التقدّم والإنجاز في ظل قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق، وثمّن الصفدي الدور الهام الذي تقوم به عُمان في تعزيز التعاون العربي ومن أجل تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما أكّد الصفدي والبوسعيدي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وفوري إلى القطاع، وإعادة البناء في غزة، ومنع التهجير، وإطلاق مسار حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وبحث الصفدي والبوسعيدي التصعيد الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة، وشدّدا على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تكرّس الاحتلال وتقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.



واتفق الوزيران على إدامة التعاون والتنسيق إزاء تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وكان الصفدي قد وصل عُمان اليوم في زيارة عمل يشارك خلالها في أعمال خلوة مسقط للوساطة.