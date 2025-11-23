الإثنين 2025-11-24 03:27 ص
 

"تجارة عمان" تبحث التعاون الاقتصادي مع غرفة صناعة بنين

ل
أرشيفية
 
الأحد، 23-11-2025 05:31 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، اليوم الأحد، مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في بنين آرنولد أكاكبو، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام قطاعي الأعمال في الأردن وبنين.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للغرفة، تم خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، وعضو مجلس إدارة الغرفة خطاب البنا، استعراض فرص زيادة التبادل التجاري وإقامة شراكات مباشرة بين الشركات الأردنية والبنينية، إضافة إلى بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتسهيل تبادل الوفود التجارية وتنظيم فعاليات ومعارض مشتركة.


وأكد الحاج توفيق، إن الغرفة ترحب بتعزيز التعاون مع نظيرتها في بنين، بما يخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين، مبينا أن الأردن يشكل بوابة للأسواق العربية، في حين تعد بنين مدخلا رئيسيا لأسواق غرب أفريقيا.


وأضاف أن اللقاء يشكل فرصة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، وخاصة في قطاعات الطاقة والأدوية والمواد الغذائية والكيماويات ومواد البناء والخدمات اللوجستية، مقابل توفير أهم المنتجات الزراعية والغذائية التي تشتهر بها بنين، مثل الكاجو والمنتجات الزراعية الطازجة، بما يحقق توازنا في الميزان التجاري ويعزز الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين.


من جانبه، أعرب أكاكبو، عن تقديره للتعاون مع غرفة تجارة عمان، مؤكدا أن الأردن يعد شريكا مهما لبنين في المنطقة، لما يتمتع به من استقرار وبيئة اقتصادية مناسبة.


وقال إن بلاده تتطلع إلى بناء شراكة طويلة الأمد مع الأردن في مجالات الطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية ، لافتا إلى ترتيب زيارة لوفد اقتصادي من جمهورية بنين لزيارة الأردن خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز فرص التواصل بين رجال الأعمال في البلدين في قطاعات محددة.


من جانبه، أكد الخطيب أن التعاون مع الجانب البنيني يفتح مجالات مهمة للاستفادة من الفرص الزراعية والغذائية في بنين، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للأردن في الخدمات واللوجستيات والتجارة الإقليمية.


وقال إن الغرفة مستعدة للعمل مع نظيرتها في بنين لإطلاق برامج تدريب مشتركة وتسهيل التبادل التجاري، وخاصة في القطاعات التي يمتلك فيها الأردن ميزات تنافسية.


واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم التعاون بينهما، وتفعيل قنوات التواصل المستمر بين قطاعي الأعمال في البلدين، علاوة على عقد لقاءات قطاعية عبر تقنية "زووم"، خصوصا في مجالات الزراعة والقطن، تمهيدا لترتيب زيارة وفد اقتصادي من بنين إلى الأردن خلال الفترة المقبلة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ترند رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ل

طب وصحة طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام

الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

أخبار محلية الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

عربي ودولي ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

ل

طب وصحة حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل

ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

أخبار محلية ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

ل

طب وصحة كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على صحتنا؟



 
 



الأكثر مشاهدة