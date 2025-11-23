وزير الاستثمار يبحث والسفيرة الإيرلندية تعزيز التعاون المشترك

وبحسب بيان للوزارة، أكد أبو غزالة خلال لقائه في مكتبه، السفيرة الإيرلندية والوفد المرافق، عمق العلاقة التي تجمع الأردن وإيرلندا، مشيرا إلى أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في ظل الميزات التنافسية التي توفرها المملكة، والجهود المبذولة لتعزيز بيئة الاستثمار.
وأوضح أن الفرص الواعدة والمتاحة في الأردن تشمل عددا من القطاعات الحيوية، ولا سيما قطاعي التكنولوجيا والصناعات الدوائية، اللذين يعدان من أكثر القطاعات التي شهدت تطورا ملحوظا في المملكة.
من جانبها، أشادت السفيرة الإيرلندية بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري، مؤكدة حرص بلادها على توطيد علاقاتها مع المملكة وتطوير التعاون في مجال الاستثمار بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
