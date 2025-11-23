"المهندسين الزراعيين" تطلق برنامجا للتدريب المدربين على تحسين كفاءة الري

الوكيل الإخباري- افتتح نقيب المهندسين الزراعيين، المهندس علي أبو نقطة، أعمال برنامج تدريب المدربين حول "تحسين كفاءة الري وإدارة استخدام المياه غير التقليدية في الزراعة المروية" للمهندسين الزراعيين العاملين في القطاع الخاص، ضمن منحة من مشروع المحافظة على المياه بتمويل من السفارة الأميركية.

وبحسب بيان للنقابة، اليوم الأحد، قال أبو نقطة، إن قطاع المياه يواجه تحديات متصاعدة، خصوصا في الزراعة، ما يجعل الحاجة ماسة إلى تبني أفضل الأساليب العلمية والاستراتيجيات الفعالة لإدارة المياه، بهدف تعظيم العائد من وحدة المياه وتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك.



وأضاف أن النقابة تضع كامل خبرتها الفنية والمهنية، بالتعاون مع الشركاء، في خدمة هذا الهدف الحيوي، لتعزيز استدامة الموارد المائية في القطاع الزراعي.