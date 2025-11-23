مكافحة المخدرات تضبط 7 كغم كريستال و253 ألف حبة مخدرة

05:55 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، ومن خلال جهودهم اليومية لملاحقة كافة قضايا الاتجار وترويج وتهريب المخدرات، تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع سبع قضايا نوعية، وألقوا خلالها القبض على 13 تاجرًا ومهربًا للمخدرات في مختلف محافظات المملكة، وضبطوا بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.





وأكّد الناطق الإعلامي أنه خلال تلك القضايا جرى ضبط ما مجموعه 7 كغم من مادة الكريستال القاتلة و1 كغم من مادة الكوكايين المخدرة و253 ألف حبة مخدرة و92 كفًا من الحشيش و1.5 كغم ماريجوانا وثلاثة أسلحة نارية بعد إنهاء التحقيق في كافة القضايا السبع.



وأبرز تلك القضايا كانت مداهمة وإلقاء القبض على تاجر مصنَّف بالخطر في البادبية الوسطى بعد مراقبته وجمع المعلومات حوله وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 6 كغم من مادة الكريستال القاتلة و7 آلاف حبة مخدرة، فيما تم في ذات المنطقة وبقضية أخرى مداهمة تاجر للمخدرات مطلوب ومصنّف بالخطر جدًا ومسلح وضبط بحوزته 23 كفًا حشيش و1 كغم من مادة الكريستال المخدرة.



وفي شرق العاصمة تم التعامل مع قضيتين؛ أُلقي القبض في الأولى على تاجر للمخدرات بعد مداهمة مكان تواجده وضبط بحوزته 1 كغم من مادة الكوكايين المخدرة و34 كفًا حشيش، وضُبط سلاحان ناريان، أما في القضية الثانية فُضبط 30 كفًا حشيش بحوزة ثلاثة أشخاص امتهنوا توزيع تلك المواد على المروجين شرق العاصمة. فيما تم التعامل مع قضية واحدة جنوب العاصمة أُلقي القبض خلالها على تاجرين للمخدرات وضُبط بحوزتهما 1.5 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة و1000 حبة مخدرة و5 كفوف حشيش.



وفي معبر جابر الحدودي، وبالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية، تم إحباط محاولتي تهريب للمواد المخدرة؛ أُلقي القبض في القضية الأولى على شخصين حاولا إدخال 215 ألف حبة مخدرة بواسطة مخابئ سرية داخل إحدى مركبات الشحن، فيما أُلقي القبض في القضية الثانية على ثلاثة أشخاص حاولوا تهريب 30 ألف حبة بواسطة أحد الركاب.