الإثنين 2025-11-24 03:23 ص
 

شهيدان في غارات إسرائيلية على لبنان

أرشيفية
 
الأحد، 23-11-2025 05:44 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على العاصمة بيروت والجنوب.

وقال مركز الطوارئ بالوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 21 آخرين، فيما استشهد شخص جراء غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.


وأشار مصدر لبناني إلى أن بلدات شرق صور تشهد تحليقاً مكثفاً للطيران المسير الإسرائيلي، حتى الأجواء الجنوبية لبلدات القطاع الغربي، وتحليق مسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة الهرمل على علو منخفض.


بترا

 
 
