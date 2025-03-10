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الحكومة تعلن عن عطلة عيد الفطر .. تفاصيل

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الإثنين، 10-03-2025 01:15 م
الوكيل الإخباري-   أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان الاثنين، بلاغا يحدد عطلة عيد الفطر السعيد اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 30 آذار الحالي وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 2 نيسان المقبل.اضافة اعلان


ونص البلاغ على أن تعطل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 30 آذار الحالي وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 2 نيسان المقبل.

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
 
 
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