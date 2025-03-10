الحكومة تعلن عن عطلة عيد الفطر .. تفاصيل

ونص البلاغ على أن تعطل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 30 آذار الحالي وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 2 نيسان المقبل.
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
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