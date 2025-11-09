الحكومة تقرر زيادة عدد المنح الكاملة لطلبة الألوية ابتداءً من العام 2025

05:50 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء تعديل نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، بحيث يجري رفع عدد المنح الكاملة المخصصة لطلبة أوائل الألوية من ستّ منح إلى ثماني منح كاملة لكل لواء، تعزيزاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة. اضافة اعلان





ويأتي القرار في إطار دعم الطلبة المتفوقين أكاديمياً، وتوسيع شريحة المستفيدين من المنح الحكومية.

