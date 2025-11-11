اتحاد الجامعات العربية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد رسميًا

الأربعاء 2025-11-12 12:00 ص
 

الثلاثاء، 11-11-2025 10:22 م
الوكيل الإخباري-  أطلق اتحاد الجامعات العربية اليوم الثلاثاء، موقعه الإلكتروني الجديد، في مقر الأمانة العامة في العاصمة عمّان.اضافة اعلان


وجاء إطلاق الموقع الجديد في إطار جهود الاتحاد لتطوير خدماته الرقمية وتعزيز التواصل مع الجامعات الأعضاء والمؤسسات الأكاديمية والبحثية على المستويين العربي والدولي، بالإضافة إلى توفير منصّة حديثة تتيح الوصول السلس إلى المعلومات والأنشطة والبرامج والخدمات التي يقدمها الاتحاد.

و أعلن الأمين العام للاتحاد الدكتور عمرو عزت سلامة، خلال الحفل، عن تدشين الموقع رسميًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التحول الرقمي التي يعمل عليها الاتحاد لدعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي.

بدوره، قدّم المدير التنفيذي للاتحاد، الدكتور أنس راتب السعود، عرضًا تفصيليًا أبرز فيه الخدمات الإلكترونية الجديدة التي يوفرها الموقع، بما يشمل قواعد البيانات الأكاديمية والمنصّات التفاعلية الخاصة بالبرامج والهيئات والمجالس التابعة للاتحاد.

وأكد أن الموقع الجديد يُعد نقلة تطويرية تهدف إلى تعزيز الوصول إلى المعرفة وتسهيل التواصل وتقديم خدمات أكثر فعالية للجامعات الأعضاء وشركاء العمل الأكاديمي.
 
 
