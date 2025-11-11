الأربعاء 2025-11-12 12:00 ص
 

خلافات ترامب مع جنوب أفريقيا تتسبب بإلغاء زيارة نائبه لكينيا

خلافات ترامب مع جنوب أفريقيا تتسبب بإلغاء زيارة نائبه لكينيا
خلافات ترامب مع جنوب أفريقيا تتسبب بإلغاء زيارة نائبه لكينيا
 
الثلاثاء، 11-11-2025 10:51 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية الكينية إلغاء الزيارة المرتقبة لجيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، إلى نيروبي، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم مشاركة أي مسؤول أميركي في قمة مجموعة الـ20 المقررة بجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، في بيان رسمي إن بلاده أُبلغت من واشنطن بقرار إلغاء الزيارة التي كانت مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، موضحًا أن ارتباطها المباشر بمشاركة فانس في قمة الـ20 جعل تنفيذها غير ممكن.

وأضاف مودافادي أن "الحكومة الكينية تثق بأن هذا التطور لن يؤثر على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين نيروبي وواشنطن تشمل مجالات التجارة والاستثمار، التعاون الأمني، التعليم، الصحة، إضافة إلى قضايا الجاليات والمهجر.

وكان من المقرر أن يقود نائب الرئيس الأميركي وفد بلاده إلى قمة مجموعة الـ20 في 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يتوجه إلى نيروبي في أول زيارة لمسؤول رفيع من الإدارة الأميركية منذ إعادة انتخاب ترامب.

وقد كشفت مجلة "أفريكا إنتليجنس" في 25 أكتوبر/تشرين الأول عن خطط الزيارة، دون أن تُعلن تفاصيل جدولها.

لكن الرئيس ترامب أعلن عبر منصته "تروث سوشيال" رفضه مشاركة بلاده في القمة، مبررًا ذلك بما وصفه "انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المزارعين البيض في جنوب أفريقيا"، وهو ما أدى إلى سحب الوفد الأميركي وبالتالي إلغاء زيارة فانس إلى كينيا.

الجزيرة
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بلدية جرش تستعرض إنجازاتها وتكشف خططاً خدمية

أخبار محلية بلدية جرش تستعرض إنجازاتها وتكشف خططاً خدمية

الحنيطي ونظيره البحريني يتابعان تمرين "صقور الهواشم/6" الليلي

أخبار محلية الحنيطي ونظيره البحريني يتابعان تمرين "صقور الهواشم/6" الليلي

استشهاد طفل متأثرا بإصابته في بيتا جنوب نابلس

فلسطين استشهاد طفل متأثرا بإصابته في بيتا جنوب نابلس

ارشيفية

فلسطين إصابة سائق فلسطيني باعتداء المستوطنين في القدس

فرنسا تمنع مشاركة 8 شركات إسرائيلية في معرض أمني بباريس

عربي ودولي فرنسا تمنع مشاركة 8 شركات إسرائيلية في معرض أمني بباريس

خلافات ترامب مع جنوب أفريقيا تتسبب بإلغاء زيارة نائبه لكينيا

عربي ودولي خلافات ترامب مع جنوب أفريقيا تتسبب بإلغاء زيارة نائبه لكينيا

إشارة من "جسم غامض" تربك علماء الفلك

منوعات إشارة من "جسم غامض" تربك علماء الفلك

اتحاد الجامعات العربية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد رسميًا

عربي ودولي اتحاد الجامعات العربية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد رسميًا



 
 





الأكثر مشاهدة