خلافات ترامب مع جنوب أفريقيا تتسبب بإلغاء زيارة نائبه لكينيا

وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، في بيان رسمي إن بلاده أُبلغت من واشنطن بقرار إلغاء الزيارة التي كانت مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، موضحًا أن ارتباطها المباشر بمشاركة فانس في قمة الـ20 جعل تنفيذها غير ممكن.
وأضاف مودافادي أن "الحكومة الكينية تثق بأن هذا التطور لن يؤثر على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين نيروبي وواشنطن تشمل مجالات التجارة والاستثمار، التعاون الأمني، التعليم، الصحة، إضافة إلى قضايا الجاليات والمهجر.
وكان من المقرر أن يقود نائب الرئيس الأميركي وفد بلاده إلى قمة مجموعة الـ20 في 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يتوجه إلى نيروبي في أول زيارة لمسؤول رفيع من الإدارة الأميركية منذ إعادة انتخاب ترامب.
وقد كشفت مجلة "أفريكا إنتليجنس" في 25 أكتوبر/تشرين الأول عن خطط الزيارة، دون أن تُعلن تفاصيل جدولها.
لكن الرئيس ترامب أعلن عبر منصته "تروث سوشيال" رفضه مشاركة بلاده في القمة، مبررًا ذلك بما وصفه "انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المزارعين البيض في جنوب أفريقيا"، وهو ما أدى إلى سحب الوفد الأميركي وبالتالي إلغاء زيارة فانس إلى كينيا.
