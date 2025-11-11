الثلاثاء 2025-11-11 10:24 م
 

سموتريتش: علينا القضاء على النظام الإيراني
 
الثلاثاء، 11-11-2025 10:01 م
الوكيل الإخباري- علق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على التقارير التي تشير إلى تسلح إيران مجددا واستعدادها لجولة قتال أخرى مع إسرائيل.


ففي مقابلة مع البرنامج الإذاعي "راديو الشمال FM104.5"، قال بتسلئيل سموتريتش: ""لقد حققت عملية 'الأسد الصاعد' نجاحا مدويا وأعادت مشروع إيران النووي وقدرتها على إنتاج الصواريخ التقليدية إلى الوراء".

وأضاف سموتريتش: "ومع ذلك، فإن النظام في إيران معاد للسامية وديكتاتوري، ورفع على رايته شعار تدمير دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.

وتابع الوزير المتطرف: "في نهاية المطاف، سيتعين علينا القضاء على هذا النظام. إنه نظام استثمر على مر السنين كل أمواله في صناعة أسلحة ضخمة لتدمير إسرائيل، بدلاً من استثمارها في رفاهية السكان"، حسب قوله.

