الحكومة تكشف عن مشروع تلفريك في عمّان

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء جعفر حسان، عن بدء تنفيذ مشروع تلفريك جبل القلعة، في العاصمة عمان.

اضافة اعلان



وأكد حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في عمّان الأربعاء، أن المشروع سيكون عنصر جذب سياحي واستثماري واقتصادي يسهم في إعادة الألق لوسط وشرق العاصمة، ويعزز فرص العمل، ويكرّس مكانة عمّان القديمة كوجهة سياحية وتراثية بارزة.