الأربعاء 2025-10-29 01:30 م
 

الحكومة تكشف عن مشروع تلفريك في عمّان

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 29-10-2025 12:17 م

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء جعفر حسان، عن بدء تنفيذ مشروع تلفريك جبل القلعة، في العاصمة عمان.

وأكد حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في عمّان الأربعاء، أن المشروع سيكون عنصر جذب سياحي واستثماري واقتصادي يسهم في إعادة الألق لوسط وشرق العاصمة، ويعزز فرص العمل، ويكرّس مكانة عمّان القديمة كوجهة سياحية وتراثية بارزة.


وأوضح حسان أن المشروع ستتولى إدارته شركة رؤية عمّان بدعم من وزارة السياحة، وسينطلق عبر مسارين يمتدان من جبل القلعة إلى اللويبدة والمدرّج الروماني، مشيراً إلى أنه من المقرر تشغيله خلال خمسة عشر شهراً.

 
 
