الحكومة تكشف عن مشروع تلفريك في عمّان

وأكد حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في عمّان الأربعاء، أن المشروع سيكون عنصر جذب سياحي واستثماري واقتصادي يسهم في إعادة الألق لوسط وشرق العاصمة، ويعزز فرص العمل، ويكرّس مكانة عمّان القديمة كوجهة سياحية وتراثية بارزة.
وأوضح حسان أن المشروع ستتولى إدارته شركة رؤية عمّان بدعم من وزارة السياحة، وسينطلق عبر مسارين يمتدان من جبل القلعة إلى اللويبدة والمدرّج الروماني، مشيراً إلى أنه من المقرر تشغيله خلال خمسة عشر شهراً.
-
أخبار متعلقة
-
حسّان: الحكومة ماضية في تعزيز النمو وتخفيض المديونية لـ80% بحلول 2028
-
مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي الساعة 1:30 ظهر اليوم
-
حسّان: تخصيص 45 مليون دينار لتطوير مستشفى البشير
-
الحكومة تكشف عن افتتاح مطار عمّان المدني في ماركا الشهر المقبل
-
الحكومة: بدء تنفيذ برنامج خدمة العلم مطلع شباط المقبل
-
اتفاق لتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة على البلديات
-
رئيس الوزراء: ملتزمون بتنفيذ توجيهات الملك في خطاب العرش
-
الامن العام : غرامة 200 دينار لمرتكبي هذه المخالفة