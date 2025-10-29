مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي الساعة 1:30 ظهر اليوم

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في محافظة العاصمة، وذلك قرابة الساعة 1:30 من ظهر اليوم الأربعاء، في موقع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في جبل القلعة.

