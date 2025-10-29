مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي الساعة 1:30 ظهر اليوم

ويأتي المؤتمر الصحفي للإعلان عن أبرز قرارات مجلس الوزراء، وعرض الرؤية التنموية للمحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: خطاب العرش رسم ملامح قوة الدولة ونهجها في التحديث والإصلاح
-
حسّان: الحكومة ماضية في تعزيز النمو وتخفيض المديونية لـ80% بحلول 2028
-
حسّان: تخصيص 45 مليون دينار لتطوير مستشفى البشير
-
الحكومة تكشف عن افتتاح مطار عمّان المدني في ماركا الشهر المقبل
-
الحكومة تكشف عن مشروع تلفريك في عمّان
-
الحكومة: بدء تنفيذ برنامج خدمة العلم مطلع شباط المقبل
-
اتفاق لتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة على البلديات
-
رئيس الوزراء: ملتزمون بتنفيذ توجيهات الملك في خطاب العرش