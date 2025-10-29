الأربعاء 2025-10-29 01:30 م
 

مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي الساعة 1:30 ظهر اليوم

الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
 
الأربعاء، 29-10-2025 12:58 م

الوكيل الإخباري-    يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في محافظة العاصمة، وذلك قرابة الساعة 1:30 من ظهر اليوم الأربعاء، في موقع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في جبل القلعة.

اضافة اعلان


ويأتي المؤتمر الصحفي للإعلان عن أبرز قرارات مجلس الوزراء، وعرض الرؤية التنموية للمحافظة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الأمم المتحدة: تحقيق يوثق 16 ألف دليل على جرائم الاحتلال في غزة

ف

تكنولوجيا أبحاث جديدة تكشف تأثير ChatGPT النفسي على الملايين من المستخدمين

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسّان: الحكومة ماضية في تعزيز النمو وتخفيض المديونية لـ80% بحلول 2028

الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي الساعة 1:30 ظهر اليوم

فا

تكنولوجيا كيف تحسّن سرعة الإنترنت على آيفون بخطوات بسيطة؟

الذهب

اقتصاد محلي خلال ساعات.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية

مدخل مستشفيات البشير في العاصمة عمّان

أخبار محلية حسّان: تخصيص 45 مليون دينار لتطوير مستشفى البشير

ت

تكنولوجيا سناب تضيف ميزات جديدة لمشتركي "+Snapchat"... تعرّف عليها!



 
 





الأكثر مشاهدة