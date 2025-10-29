العيسوي: خطاب العرش رسم ملامح قوة الدولة ونهجها في التحديث والإصلاح

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء عشيرة العنيزات، استهله بالترحيب بهم، ونقل تحيات جلالة الملك وسمو الأمير الحسيين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتقديرهما العميق لكل أبناء الأردن الذين ظلوا على الدوام مثالًا للوفاء والانتماء، أوفياء وصامدين في وجه الشدائد والمحن.
وأضاف أن خطاب العرش السامي لم يكن مجرد محطة تشريعية تقليدية، بل جاء كبيان وطني شامل يترجم رؤية قائد ملهم لا يخاف إلا الله، ولا يهاب شيئًا، ويستمد عزيمته من شعبه الوفي، مبينًا أن الخطاب قدم للعالم سر قوة الأردن وشجاعة قيادته في مواجهة التحديات بثقة نابعة من التلاحم بين القيادة والشعب.
وأكد العيسوي أن الخطاب الملكي رسّخ مفهوم الصمود الأردني الذي لم يكن يومًا وليد الصدفة، بل ثمرة إرادة وطنية صلبة ووحدة إيمان بالوطن، جعلت الأردن قادرًا على تجاوز الأزمات المتلاحقة بثبات، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والبناء، في عالم تعصف به الأزمات والظلم.
وأضافوا إن الانتماء للأردن والولاء للقيادة الهاشمية عهد أبدي لا يتبدل، نرثه جيلاً بعد جيل، ونتشبث به كما نتشبث بتراب هذا الوطن العزيز، نجسده بالعمل المخلص والانجاز الحقيقي.
وأكدوا أنهم سيبقون سدّاً منيعاً في وجه المشككين والحاقدين والناعقين، نتصدى لهم بثبات وقوة، مؤمنين أن العزة والكرامة تُستمد من قيادتنا الهاشمية التي كانت وستبقى عنواناً للفخر والعنفوان.
