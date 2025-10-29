حسّان: الحكومة ماضية في تعزيز النمو وتخفيض المديونية لـ80% بحلول 2028

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، إن الحكومة ستبذل جهوداً مضاعفة، كما أمر جلالة الملك، في التركيز على الأولويات الوطنية، واستثمار الموارد لتعزيز منعة الاقتصاد، والانتقال إلى النموّ الذي تسعى له الحكومة لتوفير الفرص للشباب، وإن هذه أولوية والجهود مكرسة بالكامل من أجل ذلك.

وأشار رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء في محافظة العاصمة إلى أن مصلحة الوطن والمواطنين هي قبل كلِّ شيء، ولن تدخر الحكومة أي جهد من أجل ذلك، وأن إنفاذ مشروع التحديث الشامل بمحاوره السياسية والاقتصادية والإدارية هو هدف الحكومة.



وأضاف حسان، "شغلنا الشاغل هو الاقتصاد الوطني؛ لأنه الأساس في كل شيء، واقتصادنا هو خط الدفاع عن مَنعَتَنا الوطنية بعد جلالة سيدنا، وجيشنا العربي، وثقتنا باقتصادنا قوية، لأنه مبني على أسس متينة".



ولفت حسان إلى أن المؤشرات الاقتصادية في تحسن ملحوظ رغم كل الظروف الصعبة في المنطقة والحروب وتداعياتها، وهذا يدل على أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح، والفريق الوزاري يعمل بكل طاقته للبناء عليها وتعزيزها.



وأكد رئيس الوزراء أن الأردن حقق نمواً جيداً في الناتج المحلِّي الإجمالي، وزيادة في الاستثمارات الخارجية بنسبة تجاوزت 14%، وارتفاعاً في حجم الصادرات الأردنية إلى الخارج بنسبة 9%، وارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 8.6٪، رغم كل التحديات التي واجهها هذا القطاع، وتحسناً كبيراً في أداء سوق عمّان المالي بعد أن سجلت بورصة عمّان أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً وتخطت حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ 2008، معربا عن أمله أن يرافق ذلك تحسن في مؤشرات قطاع العقار.