المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

-
أخبار متعلقة
-
الملك يطلع على عمل وحدات دعم مبتوري الأطراف المتنقلة التابعة لـ"استعادة الأمل"
-
التربية تصرف رواتب شهري آب وأيلول لمعلمي المسائي
-
الحكومة: ننجز دراسات لإنشاء جسر علوي يصل شمال عمان بجنوبها
-
38 مدرسة حكومية جديدة في عمان
-
الحكومة: خصم 20% على "المسقفات" لمن يسدد قبل نهاية العام
-
المومني: السندات الحكومية من أفضل استثمارات صندوق الضمان الإجتماعي
-
العيسوي: خطاب العرش رسم ملامح قوة الدولة ونهجها في التحديث والإصلاح
-
حسّان: الحكومة ماضية في تعزيز النمو وتخفيض المديونية لـ80% بحلول 2028