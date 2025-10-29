الأربعاء 2025-10-29 03:19 م
 

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

القوات المسلحة الأردنية
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس الثلاثاء، محاولة تسلل شخص على واجهاتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان
 
 
