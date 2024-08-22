الحكومة تنهي العمل بمستهدفات محور الاقتصاد الأخضر

الوكيل الإخباري- أنهت الحكومة العمل بعدد من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، في محور الاقتصاد الأخضر.

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وبحسب تقرير سير العمل في النصف الأول من العام الحالي في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أنهت الحكومة مشروع بناء هناجر خط إعادة فرز النفايات الجافة ضمن المحطة التحويلية للنفايات الصلبة في الشوبك.



وعلى صعيد مشاريع إعادة تدوير النفايات، استكملت الحكومة العمل على إعادة تأهيل أحد المستودعات القائمة حالياً وتجهيزه فنياً ليكون مناسباً لتخزين الخلايا الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية والهجينة المستهلكة في مركز معالجة النفايات الخطرة- سواقة، حيث يتم حالياً استكمال إجراءات إيصال التيار الكهربائي بالتعاون مع شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة.



وتعد الحكومة حالياً دراسة مرجعية لوضع استراتيجية وخطة عمل لتخفيض انبعاثات الميثان في قطاع النفايات بنسبة 30 بالمئة خلال العشر أعوام المقبلة.