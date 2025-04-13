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الحكومة توافق على وثيقة التعهد الخاصة بالناقل الوطني

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أرشيفية
 
الأحد، 13-04-2025 12:54 م

الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الأحد، على وثيقة التعهُّد الخاصَّة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه - الناقل الوطني، وذلك في إطار متابعة الحكومة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تُشكِّل رافعاً حقيقياً للنموِ والتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية.

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ويُعدّ مشروع الناقل الوطني للمياه، ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، والحكومة ماضية في تنفيذ مراحلِه ليُنجز خلال أربع سنوات، حيث سيعمل على تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المُحلَّاة من العقبة، تعزيزاً لأمن الأردن المائي.

 
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