الحكومة توافق على وثيقة التعهد الخاصة بالناقل الوطني

ويُعدّ مشروع الناقل الوطني للمياه، ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، والحكومة ماضية في تنفيذ مراحلِه ليُنجز خلال أربع سنوات، حيث سيعمل على تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المُحلَّاة من العقبة، تعزيزاً لأمن الأردن المائي.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف يفتتح الدورة 46 لشرح مضامين رسالة عمان
-
وزير اسبق يُحذر : مشروع قانون سيحوّل كل من يملك بيتًا إلى مستأجر !
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يناقش تقرير الرصد الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات
-
الحكومة تقر اعفاءً جزئيا لموظفين جمعوا بين راتبين .. وفق هذه الشروط
-
اعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية
-
الخدمات العامة: عدم تنظيم قطاع العمالة المنزلية يفاقم ظاهرة هروب العاملات
-
بيت الشعر العربي يكرم العتوم والنوايسة
-
إعادة طرح عطاء لشراء خدمات أتمتة عمليات مراكز الأعلاف للمرة الثانية