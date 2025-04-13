الحكومة توافق على وثيقة التعهد الخاصة بالناقل الوطني

الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الأحد، على وثيقة التعهُّد الخاصَّة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه - الناقل الوطني، وذلك في إطار متابعة الحكومة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تُشكِّل رافعاً حقيقياً للنموِ والتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية.

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